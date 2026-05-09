Addio a Sciabarrà il signore della Scala dei Turchi | si è spento l' uomo che donò la marna alla collettività

È deceduto all'età di 78 anni Ferdinando Sciabarrà, noto per aver donato la marna che ha contribuito alla formazione della Scala dei Turchi. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nella comunità locale. Sciabarrà era ricordato come una figura legata profondamente a quel luogo, che ora si appresta a ricordarlo.

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