Addio a Sciabarrà il signore della Scala dei Turchi | si è spento l' uomo che donò la marna alla collettività
È deceduto all'età di 78 anni Ferdinando Sciabarrà, noto per aver donato la marna che ha contribuito alla formazione della Scala dei Turchi. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nella comunità locale. Sciabarrà era ricordato come una figura legata profondamente a quel luogo, che ora si appresta a ricordarlo.
Si è spento all'età di 78 anni Ferdinando Sciabarrà, l’uomo il cui nome resterà per sempre legato alla storia e al destino della Scala dei Turchi. Sciabarrà era stato per anni il discusso proprietario della famosa scogliera di marna bianca, prima di compiere il gesto che ha sancito la pace.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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