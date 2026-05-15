Un uomo di 41 anni, vittima di evirazione da parte della moglie, è stato dimesso dall'ospedale. Attualmente, la sua abitazione è sotto sequestro e si trova senza una sistemazione stabile. Durante un intervento a un quotidiano, l’avvocato che lo assiste ha dichiarato che, nonostante le ferite gravi, non ha ricevuto assistenza sociale adeguata e non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Ha anche evidenziato che, se fosse donna, sarebbe stata trattata diversamente.

Il 41enne evirato dalla moglie è stato dimesso, ma essendo la sua casa ancora sotto sequestro "lui è in mezzo alla strada e né il comune né gli assistenti sociali hanno trovato un alloggio e si sono preoccupati delle cure dovute alla vittima discriminato ed abbandonato rispetto ad un eventuale vitti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Uomo evirato a Napoli, avv. Pisani al GdI: "Dimesso, ma senza casa e con gravi ferite, assistenti sociali assenti, se donna sarebbe super coccolata"

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Uomo evirato dalla compagna ad Angri, le parole dell’avvocato Angelo Pisani

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