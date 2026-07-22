Fiumicino Severini rilancia Porta d’Italia | Priorità strategica Roma è troppo ingombrante

Il deputato ha annunciato che la proposta di riqualificazione di Porta d’Italia rappresenta una priorità strategica, ritenendo che Roma sia troppo ingombrante. La riforma costituzionale approvata alla Camera mira a ridefinire l'organizzazione urbana e amministrativa della capitale. La proposta di rilancio riguarda l’area di Fiumicino, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e valorizzare il sito. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o finanziamenti.

Fiumicino, 22 luglio 2026 – “La recente approvazione alla Camera della riforma costituzionale per il nuovo assetto di Roma Capitale, pensata come ente autonomo e distinto rispetto a Comuni, Province e Città Metropolitane, e il suo ormai prossimo passaggio in Senato pongono con forza la necessità di rilanciare la proposta della Provincia “Porta d’Italia”, commenta il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini. “La nuova legge su Roma Capitale prevede infatti la ridefinizione dei confini provinciali e, in questo senso, il progetto “Porta d’Italia” si trova già in una posizione fortemente avanzata, non fosse altro che diversi enti istituzionali hanno già approvato ufficialmente nei propri Consigli Comunali l’adesione”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, AdR rilancia sulla quarta pista: “Opera strategica, ora accelerare l’iter”A Fiumicino, la società che gestisce l’aeroporto ha dichiarato di supportare la proposta del governo di sviluppare una quarta pista, definendola...

Leggi anche: La cultura di destra rigettò D’Annunzio: troppo ingombrante