La cultura di destra rigettò D’Annunzio | troppo ingombrante

La cultura di destra ha respinto D’Annunzio, ritenendolo troppo ingombrante. Per alcuni pensatori, il poeta soldato rappresentava più un simbolo del regime che un autentico letterato. Evola lo definì «un imbecille», mentre ci furono scontri anche con Marinetti. La figura di D’Annunzio rimane al centro di polemiche tra gli intellettuali di destra, divisi sulla sua eredità.

Ma Gabriele D’Annunzio è stato davvero un mito per la destra culturale e politica? A quella domanda, Giuseppe Parlato ha dedicato il suo ultimo libro che esce postumo venerdì prossimo, a un anno dalla scomparsa dello storico (D’Annunzio. Un mito per la destra, edito da Cantagalli e curato da Simonetta Bartolini e Andrea Ungari). Innanzitutto va notata una cosa: D’Annunzio ebbe un vasto popolo di seguaci, imitatori, anche maldestri, tra letterati, dandy e borghesi e tra militari e arditi, ma gli scrittori e intellettuali che vengono a torto o ragione intruppati nella definizione di cultura di destra in larga parte non lo sopportavano. In... 🔗 Leggi su Laverita.info

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