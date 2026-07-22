A Bologna, un uomo è morto domenica 20 luglio durante un intervento di polizia. La notizia ha portato a manifestazioni anche in Toscana, dove le persone sono scese in piazza per chiedere chiarimenti. Un video trasmesso da La7 mostra le immagini dell’evento. La morte dell’uomo ha suscitato reazioni pubbliche e richieste di approfondimenti sulle circostanze dell’accaduto.

Anche la Toscana si mobilita per Abderrahim Fakir, morto domenica 20 luglio a Bologna durante un intervento di Polizia. Qui le immagini nel video trasmesso da La7. La7 che mercoledì 22 luglio trasmette un nuovo video con Fakir durante la fase precedente l’intervento della polizia. A Firenze in centinaia, rendiconta Cgil Firenze, al presidio davanti alla prefettura di via Cavour “ E’ stato morto un uomo ” organizzato da Cgil, Anpi e Arci “in segno di protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un controllo di polizia a Bologna”. Mobilitazione anche a Pisa che con Potere al Popolo annuncia una nuova manifestazione giovedì 23 luglio. Massimo Bartoccini, segretario provinciale Sap Sindacato autonomo polizia Firenze “esprime indignazione per il titolo scelto per il presidio organizzato a Firenze”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Firenze in piazza per Fakir: “E’ stato morto un uomo”

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