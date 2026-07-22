Firenze cubo nero | indaga anche l’Unesco si valuta l’impatto sullo skyline del centro storico

L’Unesco sta valutando l’impatto del progetto di riqualificazione del “Cubo Nero” sullo skyline del centro storico di Firenze. La questione ha generato forti polemiche e proteste, portando anche l’attenzione degli uffici di Parigi preposti alla tutela dei patrimoni.

La riqualificazione del “Cubo Nero”, capace di sollevare un polverone gigante di polemiche e proteste, non è sfuggito neppure agli uffici di Parigi che hanno il compito di assicurarsi che i patrimoni soggetti a tutela non vengano alterati. Un portavoce dell’Unesco spiega le verifiche in atto: “Siamo a conoscenza del progetto di riqualificazione riguardante l’ex Teatro Comunale di Firenze. Le informazioni relative al progetto sono attualmente in corso di valutazione da parte del Centro del Patrimonio Mondiale”. L’esame del progetto, da un punto di vista architettonico, artistico e soprattutto dell’impatto con il paesaggio, è stato affidato a un “organo consultivo”, spiegano da Parigi, una commissione tecnica specializzata che si dovrà fornire un parere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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