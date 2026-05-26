Affitti brevi a Firenze si allarga il blocco Ora anche oltre l' area Unesco stop in nove zone

A Firenze, la giunta ha approvato una delibera che estende il divieto di nuove autorizzazioni per affitti brevi oltre l’area Unesco, includendo ora nove zone al di fuori del centro storico. La decisione riguarda le locazioni turistiche di breve durata e si applica alle aree già interessate dal blocco. La misura è stata approvata dalla giunta comunale, guidata dalla sindaca.

Firenze estende i limiti alle locazioni turistiche brevi oltre il centro storico. La giunta, guidata dalla sindaca Sara Funaro, ha approvato una proposta di delibera che amplia il blocco delle nuove autorizzazioni anche fuori dall’area Unesco. Sono nove le nuove zone incluse nel regolamento e si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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