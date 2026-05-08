La provocazione dello street artist ai piedi del Cubo Nero VIDEO
Ha il sapore della provocazione l’ultima esposizione dello street artist Exit Enter: quattro opere dai chiari rimandi all’immaginario urbano, collocate nello spazio della nuova caffetteria Ditta Artigianale di via Solferino. La scelta del luogo non è neutra. Ai piedi del cosiddetto “Cubo Nero” —.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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