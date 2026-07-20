A Firenze, diversi appartamenti di proprietà di Montedomini sono stati messi sul mercato degli affitti brevi. I property manager affermano che si tratta di un fenomeno diffuso e non isolato, evidenziando come questa situazione rifletta un problema politico. Secondo loro, il Comune destina fondi all’edilizia sociale, mentre gli immobili di Montedomini vengono utilizzati per gli affitti turistici. La presenza di nuovi immobili destinati a questa attività viene segnalata quotidianamente.

FIRENZE – “Ogni giorno spunta fuori un nuovo appartamento di proprietà di Montedomini messo sul mercato degli affitti turistici. Altro che caso isolato: siamo davanti a un clamoroso cortocircuito politico”. “La domanda è inevitabile: prima di vietare gli affitti turistici ai cittadini, il Comune non poteva verificare come veniva gestito il proprio patrimonio? Da una parte si impongono divieti ai proprietari privati, dall’altra si concedono immobili pubblici a una società che, fin dall’inizio, aveva chiaramente l’obiettivo di destinarli al mercato turistico, beneficiando peraltro di canoni agevolati e della possibilità di recuperare parte dei costi di ristrutturazione attraverso lo scomputo degli affitti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Affitti brevi a Firenze, Property Managers: “Caso Montedomini è cortocircuito politico. Comune destini soldi a edilizia sociale”

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Affitti brevi a Firenze, Property Managers Italia protesta contro il nuovo regolamento

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