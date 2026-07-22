I cancelli del Viola Park e del Barberino Outlet Summer Village apriranno alle 17:00 per l’amichevole tra Fiorentina e Gubbio, prevista questa sera. L’incontro si svolgerà nel centro sportivo della squadra e l’accesso è riservato ai tifosi che vogliono assistere alla prima partita amichevole della stagione. Sono disponibili anche i parcheggi nelle aree limitrofe, aperti al pubblico prima dell’inizio dell’evento.

FIRENZE – ACF Fiorentina informa i tifosi che assisteranno all’amichevole di questa sera con il Gubbio, che i cancelli del Rocco B. Commisso Viola Park ed il Barberino Outlet Summer Village apriranno al pubblico alle ore 17:00. Per l’occasione sarà a disposizione il parcheggio scambiatore della Tramvia (Via Pian di Ripoli) e, in caso di necessità, il Viola Parking (Via della Nave a Rovezzano). Il Barberino Outlet Summer Village chiuderà all’ inizio del secondo tempo dell’amichevole. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Firenzepost.it - Fiorentina-Gubbio, prima amichevole della stagione al Viola Park. Informazioni per i tifosi. Ingresso e parcheggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina: Oulai, visite mediche a Sesto e poi al Viola Park. Lui: “Saluto i tifosi, ci vediamo presto”Il centrocampista ivoriano Inao Oulai è arrivato nella notte del 18 luglio 2026, a Firenze, dopo essere stato acquistato dal Trabzonspor.

Fiorentina: raduno al via, con i 37 gradi del Viola Park. C’è anche Jimenez. Kean: lavoro a parte. Davanti a 100 tifosi sudati e plaudentiLa Fiorentina ha iniziato gli allenamenti al Viola Park con una temperatura di circa 37 gradi.

Temi più discussi: Fiorentina-Gubbio: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Fiorentina-Gubbio: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Fiorentina: la Roma vuole Dodò, Paratici chiede Dovbyk e Soulè. Su Kean anche il Fenerbahce Domani amichevole col Gubbio; Fiorentina-Gubbio, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Dove vedere Fiorentina-Gubbio in tv? Dazn o Sky, orarioDopo il test amichevole in famiglia contro la Primavera, i viola tornano in campo per il secondo impegno del pre campionato ... corrieredellosport.it

Viola, con il Gubbio sapore di amarcord: quella doppietta di RiganòSapore di amarcord oggi al Viola Park: alle ore 19 va in scena la prima vera amichevole della Fiorentina di Fabio Grosso. Di fronte ci sarà il Gubbio, squadra di Serie C, e per i viola è il momento di ... nove.firenze.it