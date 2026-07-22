Fiorentina spunta l’idea Mastantuono | i viola seguono il talento del Real Madrid

La Fiorentina sta valutando un possibile trasferimento per un giovane talento del Real Madrid, nato nel 2007. Il club viola ha effettuato un sondaggio esplorativo per il giocatore, monitorando la situazione senza aver ancora preso decisioni definitive. La società è alla ricerca di un esterno offensivo per rafforzare l’attacco, puntando a migliorare le opzioni offensive della squadra.

Sondaggio esplorativo per il classe 2007 Mastantuono del Real Madrid: il club viola monitora la situazione. La Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo in grado di aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto avanzato. Tra i profili valutati dalla dirigenza viola sarebbe emerso anche quello di Franco Mastantuono, uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club toscano avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire se possano aprirsi margini per un’eventuale operazione. Il talento argentino, classe 2007 e in possesso anche della cittadinanza italiana, è considerato un prospetto di altissimo livello e continua ad attirare l’interesse di numerose società. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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