Il Real Madrid libera Mastantuono in prestito? La Fiorentina ci pensa

Notizia in breve

Il Real Madrid sta considerando di mettere in prestito il giocatore Franco Mastantuono, la cui prima stagione con la squadra non è stata positiva. La Fiorentina ha manifestato interesse per il trasferimento, valutando l'opportunità di farlo giocare altrove. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti e dall'interesse del club spagnolo nel concedere il giocatore in prestito. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo all'accordo o ai dettagli del trasferimento.