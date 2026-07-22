Il Real Madrid libera Mastantuono in prestito? La Fiorentina ci pensa
Il Real Madrid sta considerando di mettere in prestito il giocatore Franco Mastantuono, la cui prima stagione con la squadra non è stata positiva. La Fiorentina ha manifestato interesse per il trasferimento, valutando l'opportunità di farlo giocare altrove. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti e dall'interesse del club spagnolo nel concedere il giocatore in prestito. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo all'accordo o ai dettagli del trasferimento.
La prima stagione di Franco Mastantuono, complice anche l'annata storta del Real Madrid, ha avuto più bassi che alti, motivo per cui l'ala destra potrebbe andare a fare esperienza altrove in prestito con l'obiettivo di tornare al Bernabeu più pronto e inserito in un contesto diverso. Un po' come fatto con Endrick, il Real sarebbe favorevole a un prestito secco, senza nessuna opzione d'acquisto per altri club, a conferma di quanto il club di Florentino Pérez punti sul classe 2007., Tra le tante squadre interessate a un profilo giovane e di qualità come quello di Mastantuono, potrebbero emergere anche offerte dalla Serie A. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Todo Madrid silbó a Mastantuono
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