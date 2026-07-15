Milan spunta il talento del Real Madrid Il piano per l' esterno Comotto blindato

Il Milan sta valutando un trasferimento dall'esterno del Real Madrid, con un piano che coinvolge un giovane talento. La dirigenza rossonera sta anche approfondendo la situazione di un centrocampista del Real Madrid, con un accordo vicino. Nel frattempo, si sta decidendo il futuro di un centrocampista di lunga esperienza, con una decisione che sembra ormai imminente. La squadra sta cercando di rafforzarsi in diverse zone del campo.

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: aperta la pista che porta a Mazraoui. Si decide il futuro di Luka Modric: il sì a un passo. Il Diavolo vuole vendere: chi è in partenza e le cifre. Spunta un talento del Real Madrid. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. promowebapp Occhio al futuro di Modric. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Luka Modric è sempre più convinto di giocare ancora a calcio e di farlo con il Milan, anche se manca ancora la comunicazione al Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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How Milan Destroyed Real Madrid And Made History

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