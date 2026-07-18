Il centrocampista ivoriano Inao Oulai è arrivato nella notte del 18 luglio 2026, a Firenze, dopo essere stato acquistato dal Trabzonspor. Ha effettuato visite mediche a Sesto Fiorentino e successivamente si è spostato al Viola Park. Prima di partire, ha salutato i tifosi, annunciando che si vede presto.

FIRENZE – E’ arrivato nella notte di oggi, 18 luglio 2026, Inao Oulai, centrocampista ivoriano che la Fiorentina ha prelevato dal club turco Trabzonspor. Dietro c’era stata la (falsa) notizia di un rapimento. In realtà è stata laboriosa la trattativa che prevede un costo per la Fiorentina di 30 milioni di euro compreso il bonus. Oulai ha svolto le visite di idoneità sportiva in un istituto medico a Sesto Fiorentino e poi è andato al Viola Park per firmare il contratto con scadenza 30 giugno 2031. Le prime parole del giocatore appena appena atterrato nella notte a Bologna sono state: “Un saluto ai tifosi della Fiorentina, ci vediamo presto!”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: Oulai, visite mediche a Sesto e poi al Viola Park. Lui: “Saluto i tifosi, ci vediamo presto”

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