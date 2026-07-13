La Fiorentina ha iniziato gli allenamenti al Viola Park con una temperatura di circa 37 gradi. La sessione è stata guidata dall’allenatore Fabio Grosso e ha visto la presenza di un giocatore straniero. Un altro calciatore ha svolto lavoro a parte. Circa 100 tifosi hanno assistito allo svolgimento della sessione, nonostante il caldo intenso.

FIRENZE – Fiorentina al lavoro al Viola Park sotto la guida di Fabio Grosso. Termometro pazzesco, non lontano dai 40 gradi (37 per l’esattezza) sul Pian di Ripoli, ma la società insiste, nonostante la “sauna”. Ci sono tutti i convocati da Grosso, a cominciare da Kean per finire a Gudmundsson e Dodo. Ma c’è un giocatore in più rispetto alla nota diffusa ieri, 12 luglio 2026: Alex Jimenez. Regolarizzato il suo contratto. A dare l’annuncio non la Fiorentina, ma la Lega Serie A sul suo sito web. Il 21enne esterno spagnolo arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. E’ il quarto colpo di dopo Viery, Dragusin e Atta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: raduno al via, con i 37 gradi del Viola Park. C’è anche Jimenez. Kean: lavoro a parte. Davanti a 100 tifosi sudati e plaudenti

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