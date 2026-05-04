Serie A oggi Roma-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Oggi si gioca Roma-Fiorentina, partita valida per la 35ª giornata di Serie A, che si svolge allo stadio Olimpico in serata. La partita è prevista come il match del Monday Night. La squadra di casa torna in campo dopo le ultime gare di campionato, mentre la squadra ospite cerca punti importanti nella corsa alla classifica. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario di inizio stabilito per le ore 20:45.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i giallorossi ospitano la Fiorentina allo stadio Olimpico nel monday night della 35esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia di punti pesanti per continuare a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, in campo stasera alle 20:45: ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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