Roma-Fiorentina oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, lunedì 4 maggio 2026, si gioca l'ultima giornata della 35ª serie A, con due partite in programma in posticipo. La sfida tra la Roma e la Fiorentina si svolge in serata, mentre in precedenza si disputa anche quella tra Cremonese e Lazio. Entrambe le partite sono trasmesse in diretta e prevedono l’utilizzo di probabili formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

La 35ª giornata di Serie A si chiude oggi, lunedì 4 maggio 2026, con due posticipi: Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter – qui le foto più belle dei festeggiamenti – le gare di oggi potrebbero dare un’importante sterzata alla lotta per un posto in Champions League e alla salvezza. La Roma infatti vuole approfittare dei passi falsi di Napoli, Como, Milan e Juventus per accorciare nelle prime posizioni della classifica, mentre la Cremonese è in ballo per l’ultimo posto ancora valido per la retrocessione. Dalle ombre nasce una nuova forza. Ciò che era si dissolve, lasciando spazio a ciò che deve rinascere.🔗 Leggi su Lapresse.it

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