Fiorentina d’assalto | Grosso parte con quattro colpi e punta il jolly Oulai

La Fiorentina ha iniziato il ritiro al Viola Park con quattro nuovi acquisti. Tra i nomi in lista c’è anche il centrocampista Oulai, obiettivo della società. Sul campo, i giocatori si sono allenati sotto la pioggia, mentre le pratiche burocratiche per il trasferimento sono ancora in corso. Esclusioni eccellenti e qualche problema amministrativo hanno accompagnato il primo giorno di lavoro. La dirigenza punta a chiudere presto anche con Oulai, considerato il jolly per la rosa.

Al via il ritiro al Viola Park tra volti nuovi, nodi burocratici ed esclusioni eccellenti: la Fiorentina spinge per chiudere anche il colpo Oulai. Il primo giorno non è mai banale, a maggior ragione se la partenza è col botto. La Gazzetta dello Sport scrive oggi che nemmeno il nuovo tecnico Fabio Grosso si aspettava un avvio di mercato così scoppiettante da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. Ieri, in occasione del raduno al Viola Park, si sono visti i primi quattro acquisti della stagione. Insieme ai vecchi compagni c’erano il difensore brasiliano Viery, il centrale rumeno Radu Dragusin e il centrocampista francese Arthur Atta. A loro si è aggiunto lo spagnolo Alex Jimenez, che ha già sostenuto le visite mediche ma non ha ancora firmato il contratto a causa di lungaggini burocratiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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