Fiorentina Grosso | Kean? Mi piacerebbe averlo però
Il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha dichiarato di conoscere da tempo Moise Kean e ha espresso interesse nel portare il giocatore in squadra. Kean, attualmente sotto osservazione del Como, è al centro di trattative di mercato. Grosso ha commentato la possibilità di averlo tra i propri giocatori, senza specificare se ci siano trattative in corso o meno. La situazione rimane aperta, e non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o sviluppi futuri.
Il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso conosce da anni Moise Kean, che di recente è finito nel mirino del Como. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Mister Fabio Grosso parla del futuro di Moise Kean dopo l'amichevole contro il Gubbio @sorbe #Fiorentinanews #FabioGrosso #Forzaviola facebook
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