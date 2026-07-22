Fiorentina Grosso | Kean? Mi piacerebbe averlo però

Notizia in breve

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha dichiarato di conoscere da tempo Moise Kean e ha espresso interesse nel portare il giocatore in squadra. Kean, attualmente sotto osservazione del Como, è al centro di trattative di mercato. Grosso ha commentato la possibilità di averlo tra i propri giocatori, senza specificare se ci siano trattative in corso o meno. La situazione rimane aperta, e non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o sviluppi futuri.