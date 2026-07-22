La Fiorentina ha battuto il Gubbio 1-0 nel match amichevole disputato al Viola Park. La rete decisiva è stata segnata da Albert Gudmundsson. La partita si è conclusa con oltre 2.000 spettatori presenti. L'allenatore ha commentato che la squadra è ancora in fase di costruzione, ma che il percorso intrapreso è corretto.

Firenze, 22 luglio 2026 - La prima vittoria dell'estate porta la firma di Albert Gudmundsson. Al Viola Park la Fiorentina supera il Gubbio per 1-0 davanti a oltre 2.500 tifosi, in una gara che offre i primi spunti sul lavoro di Fabio Grosso ma conferma anche quanto la squadra sia ancora nel pieno della preparazione. Le gambe sono pesanti, la brillantezza non è ancora quella dei giorni migliori e davanti alla porta manca precisione, ma qualche indicazione positiva inizia comunque ad emergere. https:www.lanazione.itfirenzesportfiorentina-gubbio-prima-amichevole-della-stagione-per-i-viola-vqkslbfv Attaccanti a secco, Gudmundsson fra i più positivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Lanazione.it - Fiorentina, con il Gubbio decide Gud. Grosso: "Siamo in costruzione, la strada è giusta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina-Gubbio: la prima formazione di Grosso. Manca Kean, in panca con OulaiDurante l'amichevole tra Fiorentina e Gubbio, Fabio Grosso ha schierato la sua prima formazione ufficiale come allenatore della squadra.

Fiorentina-Grosso, domani il sì. Gud e Dodo ai saluti. Nel mirino Volpato e ThorstvedtDomani la Fiorentina ottiene l’approvazione per la cessione di Gud e Dodo, mentre sono in partenza Volpato e Thorstvedt.

Temi più discussi: Fiorentina-Gubbio: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Fiorentina - Gubbio: informazioni per i tifosi -; Il Gubbio inizia la preparazione con Signorini e Minta. Amichevoli con Fiorentina e Pietralunghese; Gubbio, visite mediche e Giorgio Bellucci team manager. Amichevole con la Fiorentina: trasferta vietata, ennesima follia di un sistema malato.

Fiorentina, con il Gubbio decide Gud. Grosso: Siamo in costruzione, la strada è giustaIl tecnico apprezza il lavoro della squadra, gli attaccanti restano a secco. Venerdì la partenza per l'Inghilterra, ma a tenere banco è sempre il mercato ... lanazione.it

Fiorentina, vittoria per 1-0 contro il Gubbio nella prima amichevoleNella prima amichevole della stagione, disputata al Viola Park, la Fiorentina ha battuto il Gubbio per 1-0 grazie al calcio di rigore siglato ... sportmediaset.mediaset.it