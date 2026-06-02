Domani la Fiorentina ottiene l’approvazione per la cessione di Gud e Dodo, mentre sono in partenza Volpato e Thorstvedt. Sul mercato si cercano nuovi volti: nel mirino ci sono Volpato e Thorstvedt, ma anche Mijnans, classe 2000 dell’AZ Alkmaar, interessa come possibile rinforzo a centrocampo. In bilico ci sono Gosens, De Gea e Kean, con le trattative ancora in fase di definizione.

Domani sarà ufficiale la separazione fra Grosso e il Sassuolo. Subito dopo inizierà l’operazione Fiorentina con le basi da buttare per la prossima stagione e il vertice allenatore-dirigenza-proprietà (che riceverà Paratici e Ferrari a domicilio a New York l’8 giugno). Chi tenere? Dodo e Gud via di sicuro. Quanto agli altri big, in bilico Gosens (2), De Gea (3) e pure Kean (4,5) che pesano tanto sul monte ingaggi. Dipenderà dalle offerte ma anche dalla parola dell’allenatore che darà le sue indicazioni. Fagioli il più sicuro di restare. In entrata Grosso ha i suoi fedelissimi, già entrati in orbita viola, primo fra tutti Volpato. Curiosità: nello staff torna a Firenze Raffaele Longo, protagonista della risorta Florentia Viola, nel 2002 post fallimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fiorentina-Grosso, domani il sì. Gud e Dodo ai saluti. Nel mirino Volpato e Thorstvedt

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