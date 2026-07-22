fioravanti la biologa delle eccellenze

La pratese Antonella Fioravanti, biologa molecolare, tra le massime esperte mondiali nello studio di strategie innovative contro i batteri patogeni, è finalista nella terna della sezione "Scienze dell’uomo" della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea. Le altre 6 terne finaliste - selezionate da una giuria internazionale composta da intellettuali di numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo – concorrono per: Società Civile, Scienze dell’uomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dell’informazione, Traduzione. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania – il riconoscimento va a studiosi, giornalisti, scrittori, poeti e traduttori che con il loro lavoro e le loro opere hanno contribuito all’approfondimento della cultura mediterranea, nelle sue diverse sfaccettature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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