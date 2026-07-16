Una biologa cinese ha scoperto che le donne nascono con circa 400 ovociti e che questa riserva si esaurisce con la menopausa. La sua ricerca apre nuove possibilità per prolungare la fertilità femminile. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa scoperta possa contribuire a risolvere la crisi delle nascite. Lo studio si concentra sulla quantità di ovociti disponibili e sul loro esaurimento nel tempo, senza indicare se e come questa scoperta possa influire sulle dinamiche demografiche.

I l lavoro della biologa cinese Hongmei Wang parte da un’osservazione semplice: le donne nascono con una riserva finita di ovociti, circa 400, che si c onsuma a ogni ciclo mestruale fino ad esaurirsi con la menopausa. Secondo Wang riducendo il numero di ovulazioni nel corso della vita, per esempio facendo arrivare i l ciclo ogni tre mesi i nvece che ogni mese, si potrebbe rallentare questo consumo e quindi allungare la finestra di fertilità. Un tentativo di porre rimedio al collasso demografico della Cina e dell’Occidente. Ma è questo che vogliono le donne? Poter diventare madri a 50 anni? Ciclo mestruale in estate. guarda le foto Ciclo mestruale ogni tre mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ricerca della biologa cinese Hongmei Wang apre nuovi scenari sulla riserva ovarica. Ma prolungare la fertilità delle donne basterà a risolvere la crisi delle nascite?

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