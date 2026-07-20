la biologa pratese antonella fioravanti finalista al premio per la cultura mediterranea

La biologa pratese Antonella Fioravanti, specializzata in biologia molecolare e nota per le sue ricerche sulle strategie contro i batteri patogeni, è stata selezionata come finalista nella categoria “Scienze dell’uomo” della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea. La notizia è stata annunciata il 20 luglio 2026. Fioravanti è tra i tre candidati scelti per questa sezione.

Prato, 20 luglio 2026 – La pratese Antonella Fioravanti, biologa molecolare, tra le massime esperte mondiali nello studio di strategie innovative contro i batteri patogeni, è finalista nella terna della sezione “Scienze dell’uomo” della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea. Le altre 6 terne finaliste - selezionate da una giuria internazionale composta da intellettuali di numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo – concorrono per: Società Civile, Scienze dell’uomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dell’informazione, Traduzione. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania – il riconoscimento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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