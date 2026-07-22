In Umbria, il dibattito sul fine vita riprende con l'introduzione di una nuova proposta legislativa sul suicidio assistito. Un anno fa, una giornalista perugina è deceduta a casa sua dopo aver assunto autonomamente un farmaco letale. La proposta mira a regolamentare questa pratica, che ha suscitato discussioni tra sostenitori e oppositori. La questione resta al centro del confronto pubblico e politico nella regione.

Perugia, 22 luglio 2027 - Un anno fa moriva a casa sua, a seguito dell'auto somministrazione di un farmaco letale, la giornalista perugina Laura Santi. Da anni combatteva contro la sclerosi multipla progressiva che l'aveva ridotta sulla sedia a rotelle e ad una vita, come diceva lei, "fatta di una sofferenza irreversibile". Ma Laura combatteva anche una battaglia legale per la libertà di scelta nel fine vita. La giornalista, infatti, aveva avuto il via libera dalla ASL di riferimento dopo due anni e mezzo dalla sua richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario. La proposta di legge. Laura Santi in Umbria è diventata il simbolo della libertà di scegliere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fine vita, in Umbria riparte l'ier legislativo per il suicidio assistito

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