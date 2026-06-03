Fine vita la triestina Lucia muore in Svizzera con il suicidio assistito

Una donna triestina di 80 anni affetta da una malattia neurodegenerativa rara è deceduta in Svizzera ricorrendo al suicidio assistito. La donna aveva chiesto di poter terminare la propria vita in modo assistito dopo che, secondo quanto comunicato dall’associazione Luca Coscioni, la sanità della regione di residenza le aveva rifiutato questa possibilità. La decisione è stata presa in Svizzera, dove il suicidio assistito è legale.

Una donna triestina di 80 anni, Lucia, affetta da una rara malattia neurodegenerativa, è morta in Svizzera ricorrendo al suicidio assistito dopo che, come si legge in un comunicato diffuso dall'associazione Luca Coscioni – che ha reso noto il caso – “la sanità del Friuli Venezia Giulia le aveva. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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