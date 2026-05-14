fine vita quarto caso di suicidio assistito in toscana

Una donna di 63 anni affetta da una grave forma di parkinsonismo degenerativo ha deciso di porre fine alla sua vita lo scorso 4 maggio nella propria abitazione. La sua morte è avvenuta dopo aver assunto volontariamente il farmaco letale fornito dal Servizio sanitario regionale toscano. Si tratta del quarto caso di suicidio assistito registrato in Toscana, con il nome di fantasia “Mariasole” per tutelare la privacy della donna. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama locale.

“Mariasole”, nome di fantasia di una 63enne toscana affetta da una forma severa di parkinsonismo degenerativo, è morta lo scorso 4 maggio a casa sua, a seguito dell’autosomministrazione del farmaco letale fornito dal Servizio sanitario regionale della Toscana. Si tratta del quarto caso di suicidio assistito nella Regione e a darne notizia con un comunicato è l’ associazione Luca Coscioni. La patologia neurodegenerativa da cui la donna era affetta dal 2015 l’ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi: impossibilitata a camminare, comunicava solo tramite un comunicatore a tastiera e sintesi vocale. Soffriva inoltre di grave disfagia e stipsi cronica, condizioni che richiedevano l’assistenza continuativa del marito e di operatori sanitari per ogni funzione vitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Il suicidio assistito di Libera con puntatore oculare

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