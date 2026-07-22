Filippo Distefano è stato ufficialmente annunciato come nuovo acquisto dell’Empoli, segnando il primo trasferimento dell’era Artico. La notizia circolava da alcuni giorni e sono stati confermati diversi indizi che hanno reso la trattativa concreta.

EMPOLI Filippo Distefano è un nuovo giocatore dell’Empoli. La voce che ha iniziato a circolare in questi giorni ha trovato presto vari riscontri fino a diventare concreta. E così, il primo acquisto dell’era Fabio Artico è il classe 2003 ormai ex Fiorentina. L’accordo si è concluso con un trasferimento a titolo definitivo fino al 30 giugno 2029, sulla base di 200 mila euro più bonus, il club viola inoltre si è assicurato il 50% sulla futura rivendita. L’attaccante si unirà al gruppo e sarà subito agli ordini di mister Guido Pagliuca. La sensazione è che possa ritagliarsi qualche minuto già nell’amichevole contro la Virtus Entella in programma sabato 25 luglio al Centro Sportivo Petroio di Vinci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Filippo Distefano è azzurro. È il primo acquisto dell’era Artico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ufficiale, Gaetano è dell’Atalanta: il primo acquisto dell’era GiuntoliL'Atalanta ha annunciato l'acquisto di Gianluca Gaetano, che si è unito al club giovedì 9 luglio.

Le conferme nel calciomercato. Il viola Filippo Distefano verso gli azzurriIl calciomercato si muove con il trasferimento di Filippo Distefano dall’Empoli al settore azzurro.

Temi più discussi: Filippo Distefano è azzurro. È il primo acquisto dell’era Artico; Filippo Distefano è un nuovo calciatore azzurro; Filippo Distefano è un nuovo calciatore dell’Empoli. Contratto fino al 30 giugno 2029; Nuove promesse al Viola Park.

Oggi #Calciomercato #SerieB /1 Attaccanti dalla #SerieA #Empoli A titolo definitivo dalla #Fiorentina il '03 Filippo Distefano empolifc.it/filippo-distef… #Avellino In prestito dal #Venezia il '02 Daniel Fila usavellino1912.com/daniel-fila-in… x.com

Empoli, ecco l'attaccante per mister Pagliuca: arriva Distefano dalla FiorentinaMancava solo l'annuncio e ora è arrivato anche quello: Filippo Distefano è un nuovo attaccante dell'Empoli di mister Pagliuca. tuttomercatoweb.com

Filippo Distefano è azzurro. È il primo acquisto dell’era ArticoFilippo Distefano è un nuovo giocatore dell’Empoli. La voce che ha iniziato a circolare in questi giorni ha trovato presto vari riscontri fino a diventare concreta. E così, il primo acquisto dell’era ... lanazione.it