Le conferme nel calciomercato Il viola Filippo Distefano verso gli azzurri
Il calciomercato si muove con il trasferimento di Filippo Distefano dall’Empoli al settore azzurro. La trattativa tra le due squadre si sta concretizzando, con il giocatore pronto a cambiare maglia. Distefano, finora, ha giocato nel settore viola e si avvicina a un accordo con l’Empoli. Le parti stanno definendo i dettagli dell’operazione, che potrebbe essere il primo acquisto del club toscano in questa sessione di mercato.
Ancora una volta può essere l’asse Firenze-Empoli ad accendere il mercato. Il primo rinforzo per l’ Empoli di Guido Pagliuca potrebbe portare il nome e il cognome di Filippo Distefano (in foto), classe 2003 di proprietà del club gigliato che lo scorso anno ha militato in prestito alla Carrarese, segnando tre gol e servendo un assist in 20 partite stagionali. Un interprete offensivo molto duttile e poliedrico, capace di ricoprire diversi ruoli. In particolar modo nell’ultima stagione è stato impiegato spesso come punta o seconda punta, alternandosi anche sulla sinistra come ala eo esterno. In Serie B ha vestito anche le maglie di Ternana e Frosinone, in totale sono 64 le presenze nel campionato cadetto con 12 reti e 3 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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