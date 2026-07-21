Il calciomercato si muove con il trasferimento di Filippo Distefano dall’Empoli al settore azzurro. La trattativa tra le due squadre si sta concretizzando, con il giocatore pronto a cambiare maglia. Distefano, finora, ha giocato nel settore viola e si avvicina a un accordo con l’Empoli. Le parti stanno definendo i dettagli dell’operazione, che potrebbe essere il primo acquisto del club toscano in questa sessione di mercato.

Ancora una volta può essere l’asse Firenze-Empoli ad accendere il mercato. Il primo rinforzo per l’ Empoli di Guido Pagliuca potrebbe portare il nome e il cognome di Filippo Distefano (in foto), classe 2003 di proprietà del club gigliato che lo scorso anno ha militato in prestito alla Carrarese, segnando tre gol e servendo un assist in 20 partite stagionali. Un interprete offensivo molto duttile e poliedrico, capace di ricoprire diversi ruoli. In particolar modo nell’ultima stagione è stato impiegato spesso come punta o seconda punta, alternandosi anche sulla sinistra come ala eo esterno. In Serie B ha vestito anche le maglie di Ternana e Frosinone, in totale sono 64 le presenze nel campionato cadetto con 12 reti e 3 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le conferme nel calciomercato. Il viola Filippo Distefano verso gli azzurri

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