Ufficiale Gaetano è dell’Atalanta | il primo acquisto dell’era Giuntoli

L'Atalanta ha annunciato l'acquisto di Gianluca Gaetano, che si è unito al club giovedì 9 luglio. Il centrocampista ha firmato il contratto dopo aver completato le visite mediche ed è il primo acquisto della gestione di Cristiano Giuntoli. La società ha ufficializzato l’accordo senza ulteriori dettagli sull’accordo economico o sulla durata del contratto.

L’ Atalanta mette a segno il primo acquisto dell’era Cristiano Giuntoli. Nella serata di giovedì 9 luglio è arrivata l’ufficialità dell’acquisto a centrocampo di Gianluca Gaetano, che ha firmato il suo contratto con i nerazzurri dopo le visite mediche diventando un nuovo giocatore della Dea. “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano, 26enne centrocampista che ha al suo attivo 93 presenze in Serie A (con 10 reti e 11 assist-gol) e 5 presenze in UEFA Champions League. Ha vinto uno scudetto con il Napoli e ottenuto una... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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FINALMENTE IL PRIMO ACQUISTO! GAETANO È UN NUOVO GIOCATORE DELL' ATALANTA

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