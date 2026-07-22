Fibra veloce per famiglie e imprese

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'azienda ha annunciato l’installazione di fibra ottica veloce per famiglie e imprese. Castell’Azzara, già noto per le case vendute a prezzi molto bassi, rappresenta un esempio di area interna con calo di popolazione e attrattività. La connessione sarà disponibile nelle zone rurali e nei centri abitati, con l’obiettivo di migliorare i servizi digitali. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui costi dell’intervento.

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Castell’Azzara era balzato agli onori della cronaca nazionale per le case vendute a prezzi tra i più bassi d’Italia, simbolo di un mercato immobiliare che racconta meglio di qualsiasi statistica la perdita di abitanti e di attrattività delle aree interne. Adesso però il comune prova a cambiare prospettiva. Non con un grande intervento urbanistico né con incentivi economici, ma con un’infrastruttura destinata a incidere sulla vita quotidiana di cittadini e imprese: la fibra ottica arriva direttamente nelle case, nelle aziende e negli edifici pubblici. Sono 994 le unità immobiliari raggiunte dalla rete Ftth (Fiber To The Home), realizzata da Open Fiber. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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