Un'azienda ha annunciato l’installazione di fibra ottica veloce per famiglie e imprese. Castell’Azzara, già noto per le case vendute a prezzi molto bassi, rappresenta un esempio di area interna con calo di popolazione e attrattività. La connessione sarà disponibile nelle zone rurali e nei centri abitati, con l’obiettivo di migliorare i servizi digitali. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui costi dell’intervento.

Castell’Azzara era balzato agli onori della cronaca nazionale per le case vendute a prezzi tra i più bassi d’Italia, simbolo di un mercato immobiliare che racconta meglio di qualsiasi statistica la perdita di abitanti e di attrattività delle aree interne. Adesso però il comune prova a cambiare prospettiva. Non con un grande intervento urbanistico né con incentivi economici, ma con un’infrastruttura destinata a incidere sulla vita quotidiana di cittadini e imprese: la fibra ottica arriva direttamente nelle case, nelle aziende e negli edifici pubblici. Sono 994 le unità immobiliari raggiunte dalla rete Ftth (Fiber To The Home), realizzata da Open Fiber. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fibra veloce per famiglie e imprese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La velocità non è il problema (per molte aziende)

Notizie e thread social correlati

Al via i lavori della fibra ottica: rete veloce in case e aziendeSono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica fino alle abitazioni e alle aziende nel territorio di Monte San Pietro.

Internet quattro volte più veloce e zero scavi: a Milano la prima fibra "multicore" d'ItaliaA Milano è stata avviata la prima connessione in Italia basata sulla tecnologia della fibra ottica multicore, sviluppata da Open Fiber.

Temi più discussi: Anche Castell’Azzara naviga veloce: arriva la fibra a 1 giga per famiglie e Pmi; Siena leader nazionale della banda ultralarga, la fibra ottica supera l'83 per cento di copertura; Open Fiber, la Fibra che ti Premia arriva nelle Marche; Adozione della FTTH in Italia: ancora in ritardo dopo dieci anni di investimenti.

Anche Castell’Azzara naviga veloce: arriva la fibra a 1 giga per famiglie e Pmi - x.com

Anche Castell’Azzara naviga veloce. Arriva la fibra a 1 giga per famiglie e PmiCastell'Azzara: Prosegue il percorso di innovazione digitale del Comune di Castell’Azzara (Gr) con il completamento della rete in fibra ottica FTTH ( Fiber To The Home) sul territorio comunale. maremmanews.it

Open Fiber, la fibra ripopola Borgorose: 90 nuovi posti di lavoro e più famiglie scelgono di restareLa presenza di nuove opportunità professionali ha contribuito a creare le condizioni perché più giovani e famiglie scegliessero di restare a Borgorose, contrastando così lo spopolamento che interessa ... affaritaliani.it