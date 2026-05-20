Internet quattro volte più veloce e zero scavi | a Milano la prima fibra multicore d' Italia
A Milano è stata avviata la prima connessione in Italia basata sulla tecnologia della fibra ottica multicore, sviluppata da Open Fiber. La nuova rete offre una velocità di navigazione quattro volte superiore rispetto alle tradizionali connessioni in fibra ottica e non richiede lavori di scavo. L'installazione è stata completata senza interventi invasivi, consentendo un miglioramento significativo delle prestazioni di connessione nella città. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel settore delle telecomunicazioni italiane.
Fibra ottica ma quattro volte più potente. Open Fiber ha attivato a Milano il primo collegamento in Italia su rete basato sulla tecnologia della fibra ottica multicore. L’infrastruttura, che unisce i Pop (point of presence) dei quartieri Baggio e Galvani su un percorso di circa 2,1 chilometri, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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