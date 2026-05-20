Internet quattro volte più veloce e zero scavi | a Milano la prima fibra multicore d' Italia

A Milano è stata avviata la prima connessione in Italia basata sulla tecnologia della fibra ottica multicore, sviluppata da Open Fiber. La nuova rete offre una velocità di navigazione quattro volte superiore rispetto alle tradizionali connessioni in fibra ottica e non richiede lavori di scavo. L'installazione è stata completata senza interventi invasivi, consentendo un miglioramento significativo delle prestazioni di connessione nella città. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel settore delle telecomunicazioni italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui