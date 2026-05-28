Al via i lavori della fibra ottica | rete veloce in case e aziende
Sono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica fino alle abitazioni e alle aziende nel territorio di Monte San Pietro. L’intervento riguarda il potenziamento della rete Internet, con l’obiettivo di migliorare la connessione nelle aree interessate. La realizzazione prevede l’installazione di infrastrutture per garantire una connessione più veloce e stabile per utenti domestici e commerciali. I lavori sono in corso e coinvolgono le vie e le zone del territorio comunale.
Al via i lavori di potenziamento della rete Internet in fibra ottica fino alle abitazioni nel territorio di Monte San Pietro. Gli interventi, interamente finanziati da FiberCop, coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci. Nel dettaglio, l’infrastruttura digitale arriverà fino a 10 gigabit al secondo, permettendo così di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione e consentire allo stesso tempo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e servizi digitali, come ad esempio la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Vera Potenza della Fibra FTTH a 1 Gigabit e 2,5 Gigabit
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