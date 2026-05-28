Al via i lavori della fibra ottica | rete veloce in case e aziende

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica fino alle abitazioni e alle aziende nel territorio di Monte San Pietro. L’intervento riguarda il potenziamento della rete Internet, con l’obiettivo di migliorare la connessione nelle aree interessate. La realizzazione prevede l’installazione di infrastrutture per garantire una connessione più veloce e stabile per utenti domestici e commerciali. I lavori sono in corso e coinvolgono le vie e le zone del territorio comunale.