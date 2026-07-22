Fiat ha celebrato i 50 anni in Brasile, ricordando il lancio della Uno, diventata il modello più venduto nel paese. La vettura, nota come carro popular, ha reso la mobilità più accessibile a milioni di brasiliani. In passato, il leader di mercato era il Maggiolino Volkswagen, chiamato Fusca. La presenza della casa automobilistica italiana nel paese è iniziata con questa strategia di offerta di veicoli economici.

«Quando vivevo qui il leader del mercato si chiamava Fusca, il Maggiolino brasiliano di Volkswagen; poi Fiat ha lanciato la Uno, o carro popular, destinato a diventare il modello più venduto nel Paese, rendendo lamobilità accessibile amilioni di brasiliani». Ricordi di fanciullezza da parte di John Elkann (in foto), presidente di Stellantis, che da piccolohavissuto in Brasile per 5 anni, tratti dal suo discorso in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario del marchio Fiat nel Paese sudamericano. Risale infatti al 1976 l’avvio della produzione della Fiat 147, primo modello fabbricato a Betim, nello Stato di Minas Gerais, il complesso industriale che continua a plasmare la mobilità nel Paese carioca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiat festeggia 50 anni in Brasile. Elkann: "Fu il nostro trampolino"

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