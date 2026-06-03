Qui ha preso avvio il modello educativo 0-6 anni | il Polo per l’infanzia Ippodromo festeggia 50 anni

Il Polo per l’infanzia Ippodromo festeggia 50 anni. Nel 1976, una scuola vicino al fiume Savio e all’area verde dell’Ippodromo aprì le porte per i primi bambini. Da allora, ha avviato il modello educativo 0-6 anni. Sono passati cinque decenni, durante i quali decine di generazioni sono state accolte e educate in questa struttura.

Era il 1976 quando una scuola, a pochi metri dal fiume Savio e dall’area verde dell’Ippodromo, apriva le porte per accogliere i primi iscritti: bambine e bambini che oggi sono donne e uomini. Oggi, quella scuola del quartiere Oltresavio è tra i poli dell’infanzia più noti della città, si tratta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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