La nona edizione del Festival Mònde si è conclusa con l’annuncio di tutti i vincitori. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e ha registrato un movimento complessivo di circa 10.000 persone. La cerimonia di chiusura ha celebrato i premi assegnati nelle diverse categorie, con un pubblico presente in sala e online. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità previste e ha visto un afflusso consistente di pubblico e concorrenti.

Si chiude con un movimento complessivo stimato in circa 10.000 persone la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, che dal 28 al 31 maggio ha trasformato Foggia in un crocevia interculturale di cinema, arte, memoria, archeologia e musica. Nel corso dei quattro giorni del festival, i circa 88 eventi tra proiezioni, incontri, concerti, masterclass, dialoghi, percorsi urbani, attività formative e momenti di networking – hanno richiamato migliaia di spettatori, partecipanti e operatori culturali, contribuendo a generare una presenza complessiva stimata attorno alle 10.000 persone per questa 9a edizione che ha visto tra i numerosi ospiti Terry Gilliam, Matthew Modine, Kevin Spacey, grazie al supporto di Silvia Bizio referente per la nuova sezione internazionale del festival. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Termina la 9a edizione del Festival Mònde: l’annuncio di tutti i vincitori

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