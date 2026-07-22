A Grosseto, nel centro storico, si svolge la Festa dell’Umanità. L’evento si terrà venerdì in piazza San Francesco, con musica, incontri, dibattiti e commemorazioni. La giornata sarà caratterizzata da attività culturali e ricordi, attirando partecipanti e pubblico locale. La manifestazione si svolge in un contesto cittadino e si concentra su momenti di confronto e memoria collettiva.

GROSSETO Torna l’atteso appuntamento con la Festa de l’Umanità, che quest’anno sceglie il cuore pulsante del centro storico di Grosseto. Venerdì prossimo piazza San Francesco diventerà il teatro di una giornata densa di musica, incontri, dibattiti e memoria. Il claim scelto, ’L’Umanità è bella perché è varia. Nessuno si senta escluso’, delinea la filosofia di un evento che pone al centro il valore profondo della condivisione e dell’inclusione sociale. La data selezionata porta con sé un carico simbolico importante: il 24 luglio rievoca il 1943, quando, in una drammatica notte di ottantatré anni fa, il Gran Consiglio del fascismo segnò la fine del regime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa dell’Umanità. Tra dibattiti e rievocazione

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