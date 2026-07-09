La festa dell’Unità di Massa Carrara inizia domani a Ca’ Michele e durerà dieci giorni. Sono previsti dibattiti su politica locale e internazionale, con incontri che si svolgeranno fino al 19 luglio. Dal 17 al 19 luglio si terrà anche la festa nazionale delle Politiche industriali. La manifestazione comprende confronti e attività aperte al pubblico, senza altri eventi annunciati.

La festa dell’Unità di Massa Carrara torna a Ca’ Michele da domani e fino al 19 luglio, ospitando dibattiti su politica locale e internazionale, oltre alla festa nazionale delle Politiche industriali dal 17 al 19 luglio. L’evento inaugurale prevede la presenza di amministratori locali e musica dal vivo, con un programma che spazia dalla cittadinanza alla situazione a Gaza e al futuro europeo. Ad inaugurare la festa domani alle 18,30 ci saranno i rappresentanti locali e regionali del partito, la sindaca Serena Arrighi, sindaci del Pd e il consigliere regionale Gianni Lorenzetti, mentre alle 21,30 spazio alla musica con la Battisti Band.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, apre la festa dell’Unità. Dieci giorni a Ca’ Michele tra dibattiti e confronti

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