La Festa dell’Unità è ripresa con cene e dibattiti, attirando partecipanti e sostenitori. L’organizzazione ha spiegato che riportare l’evento in alto rappresenta un segnale di un partito in crescita e più coinvolto nella comunità. L’edizione precedente, definita “mini”, ha anticipato questa ripresa. La manifestazione si svolge in diverse location, con incontri su temi politici e sociali, e coinvolge attivamente il pubblico presente.

"Riportare la Festa lassù è indice di un partito in salute, che cresce e che è presente sempre di più nella comunità". Dopo l’evento "mini" organizzato nel 2025 alla Casa del Popolo, Matteo Albanese, segretario dell’Unione comunale del Partito Democratico di Fiesole, non nasconde la soddisfazione per la ripartenza della Festa de L’Unità nella sua formula più tradizionale e consolidata nel pratone di Borgunto. Il via è oggi alle 19 con l’apertura del ristorante da 350 posti e si prosegue fino a domenica 26 luglio, con un appuntamento diverso ogni sera fra dibattiti e approfondimenti di politica, mostre, spettacoli e tanta musica. "Siamo un partito attivo e che ha tante cose da dire, dalla politica nazionale a quella internazionale e lo faremo in appuntamenti mirati – prosegue il segretario –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Festa dell’Unità. Tra cene e dibattiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pd, apre la festa dell’Unità. Dieci giorni a Ca’ Michele tra dibattiti e confrontiLa festa dell’Unità di Massa Carrara inizia domani a Ca’ Michele e durerà dieci giorni.

Festa dell’Unità, il Pd Roma cambia casa: 17 giorni di dibattiti a Villa LazzaroniDal 12 al 28 giugno, la Festa dell’Unità del Partito Democratico di Roma si terrà a Villa Lazzaroni.

Temi più discussi: A Sant’Egidio torna la Festa dell’Unità -; Torna la Festa dell’Unità, gli eventi; A Vinci torna la Festa dell’Unicorno, la manifestazione fantasy più grande d’Italia; A Sant’Ilario torna la Festa Dem, Festa Regionale del PD dell’Emilia Romagna.

Dragonstock, si parte! Poggio Rusco, 07/07/2026 - dur: 3:05 Dal 9 al 12 luglio torna a Dragoncello la grande festa estiva del Destra Secchia e dell'Oltrepò Mantovano. https://t.co/zhf4Sbm8ZI - X x.com

Torna la Festa dell’Unità. Tra cene e dibattitiOggi il via alle 19 con l’apertura del ristorante: domenica l’ospite sarà Federico Fornaro. Ecco il programma completo. lanazione.it

Torna l'appuntamento annuale con la tradizione gastronomica in alta quota: il 26 e 27 settembre 2026, infatti, la vetta di Plan de Corones ospiterà la Festa dello Speck Alto Adige - Speckfest. L'edizione di quest'anno si preannuncia di particolare rilevanza istitu reddit

Torna in Salento la Festa di cinema del reale e dell'irrealeIl caos, inteso come spazio creativo e generativo da cui possono nascere nuove idee, relazioni e narrazioni, è il tema dell'edizione 2026 della Festa di cinema del reale e dell'irreale che si terrà da ... ansa.it