Festa Bikers di Cologno Malanchini Lega | Una manifestazione che da quasi trent’anni unisce passione e solidarietà

La Festa Bikers si terrà a Cologno al Serio dal 18 al 23 agosto. La manifestazione, giunta alla sua ventinovesima edizione, combina eventi dedicati alle motociclette con iniziative di solidarietà. La presentazione si è svolta recentemente a Palazzo Pirelli, con un rappresentante della Lega che ha sottolineato come questa tradizione unisca passione e solidarietà da quasi trent'anni. La manifestazione prevede esposizioni, raduni e attività di beneficenza.

È stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Pirelli la nuova edizione della Festa Bikers, la manifestazione in programma a Cologno al Serio dal 18 al 23 agosto. Un appuntamento ormai storico per il territorio bergamasco che negli anni ha saputo trasformare la passione per le due ruote in un’importante esperienza di solidarietà, raccogliendo oltre 600 mila euro destinati a iniziative benefiche. A testimonianza della vicinanza di Regione Lombardia all’iniziativa, il presidente Attilio Fontana ha voluto indossare la maglietta ufficiale della manifestazione. “Festa Bikers è molto più di un raduno motociclistico. È una realtà che anno dopo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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