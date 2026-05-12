È stata annunciata l’edizione speciale del torneo di tennis organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, che si svolgerà dal 20 maggio al 5 giugno. La manifestazione celebra i cinquant’anni di attività dell’associazione, con un evento che coinvolge diversi atleti e appassionati. Durante la presentazione, un rappresentante ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta un percorso ricco di valori e di impegno sociale.

L’APPUNTAMENTO. Presentata la kermesse in programma dal 20 maggio al 5 giugno. Licini: «Un cammino lungo e carico di valori». Destinati in beneficenza oltre 3,3 milioni di euro. L’appuntamento si svolgerà alla Cittadella dello Sport dal 20 maggio al 5 giugno, mentre dal 25 al 29 maggio è in programma la seconda edizione di «Sport è Salute», che prevede screening gratuiti insieme a Regione Lombardia, Csi, Ats Bergamo, Asst Papa Giovanni XXIII, Asst Bergamo Est, Humanitas Gavazzeni e Castelli, gruppo San Donato, Casa di cura San Francesco e Centro di radiologia e fisioterapia Srl. Sport, salute e solidarietà saranno i protagonisti dell’evento che celebrerà una vera festa del tennis con un torneo internazionale Fitp e un evento dedicato ai ragazzi under 1214.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Accademia dello Sport per la Solidarietà, al via il torneo di tennis dei cinquant’anni: «Una storia di passione e di solidarietà»Presentata la kermesse in programma dal 20 maggio al 5 giugno. Licini: «Un cammino lungo e carico di valori». Destinati in beneficenza oltre 3,3 milioni di euro. ecodibergamo.it