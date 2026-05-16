A trent’anni dalla prima uscita, il film che ha segnato una generazione ha celebrato il suo anniversario con alcuni tra i protagonisti. Durante l’evento, l’attore che interpretò il personaggio della scena più famosa ha riproposto la sequenza della bara, attirando l’attenzione dei presenti. L’altro attore ha invece condiviso ricordi legati alle riprese e alle riprese di quegli anni, definendoli “mitici”. La serata ha visto quindi momenti di nostalgia e celebrazione per il film cult.

Laterina (Arezzo), 16 maggio 2026 – Ceccherini ha riproposto la scena cult della bara. Mentre Pieraccioni è andato indietro nei ricordi: “Anni mitici quelli del Ciclone. Anche il mio commercialista vorrebbe ci fosse un altro film così”. Scherza lo stesso Leonardo Pieraccioni, ma certo la nostalgia è tanta per la festa pubblica andata in scena a Laterina, in provincia di Arezzo, per i trent’anni del ciclone. Fu qui che venne girato il film. https:www.lanazione.itvideopieraccioni-ricorda-il-ciclone-a-laterina-che-festa-per-il-trentennale-del-film-anni-mitici-jeppwzup Il casale di Laterina. Qui c’è il casale dove è ambientata gran parte della trama, dove arrivano le affascinanti danzatrici spagnole a gettare scompiglio nella famiglia di Pieraccioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pieraccioni, che festa per i trent’anni del Ciclone: “Anni mitici”. E Ceccherini ripropone la scena cult

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Pieraccioni, la festa alle 18 del 16 maggio

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