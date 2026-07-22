ferrari 250 gto e il documentario su mauro forghieri

Il 7, 8 e 9 settembre arriva nelle sale cinematografiche il documentario Ferrari 250 GTO - L'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello di Steve Hoover. Il film, prodotto tra gli altri da David Beckham, rende omaggio a Forghieri, il giovanissimo ingegnere che contribuì a cambiare il destino della Ferrari progettando una delle vetture più iconiche della storia e aprendo una nuova era per la casa di Maranello. Il 30 ottobre 1961 Enzo Ferrari prende una decisione destinata a cambiare la storia dell'automobilismo: licenzia l'intero reparto ingegneria e corse della Ferrari e affida la guida dei due reparti tecnici al ventiseienne Mauro Forghieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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