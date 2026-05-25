Ferrari GTO | la sfida del V8 biturbo che sfida le leggi del Gruppo B
Nel marzo del 1984, al Salone di Ginevra, è stata presentata ufficialmente la Ferrari GTO. La vettura monta un motore V8 biturbo da 2,8 litri, capace di sviluppare circa 650 cavalli. La GTO si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per le prestazioni elevate, che hanno attirato l'attenzione nel settore automobilistico. La presentazione ha segnato un momento importante per il marchio, con un modello che ha sfidato le normative e le convenzioni del momento.
Nel marzo del 1984, il Salone di Ginevra ha la presentazione ufficiale della Ferrari GTO, una vettura che ha ridefinito i confini della potenza grazie a un motore V8 biturbo da 2.855 centimetri cubi. Questo modello, nato per sfidare le regole del Gruppo B, rappresenta uno dei vertici tecnologici della casa emiliana, capace di erogare 400 cavalli a 7.000 giri al minuto. La storia del marchio Ferrari si è spesso concentrata sulle architetture a 12 cilindri, motori che hanno costruito la leggenda del brand. Tuttavia, l’evoluzione ingegneristica ha permesso la nascita di modelli iconici con configurazione V8, come la celebre F40. In questo scenario di prestazioni estreme, la Ferrari GTO si colloca in un punto specifico della gamma, distinguendosi per essere meno potente rispetto ad altri modelli futuri ma dotata di un carattere unico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Essai Ferrari 599 GTO (enfin!) : La meilleure Ferrari de tous les temps
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