Ferrari GTO | la sfida del V8 biturbo che sfida le leggi del Gruppo B

Notizia in breve

Nel marzo del 1984, al Salone di Ginevra, è stata presentata ufficialmente la Ferrari GTO. La vettura monta un motore V8 biturbo da 2,8 litri, capace di sviluppare circa 650 cavalli. La GTO si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per le prestazioni elevate, che hanno attirato l'attenzione nel settore automobilistico. La presentazione ha segnato un momento importante per il marchio, con un modello che ha sfidato le normative e le convenzioni del momento.