250 volte ferrari il segno rosso della storia

Una vettura Ferrari ha raggiunto il traguardo delle 250 vittorie in Formula 1. Questo risultato è stato ottenuto sulla stessa pista dove, nel 1951, la scuderia partecipò per la prima volta al campionato mondiale di Formula 1. La vittoria rappresenta un traguardo significativo per il team, che ha scritto numerosi capitoli nella storia della categoria. La gara si è conclusa con questa vittoria, consolidando il record del marchio nel massimo circuito automobilistico.

250 volte Ferrari. Proprio sulla pista che nel 1951 tenne a battesimo la prima storica impresa della macchina di Maranello nel campionato del mondo di Formula 1. Per celebrare l’evento, sancito dal successo di Leclerc, sui suoi profili social la Ferrari ha pubblicato un’immagine bellissima, con i volti di tutti i piloti che almeno una volta hanno tagliato in trionfo il traguardo di un gran premio. 250 vittorie! Forse John Elkann, il presidente se lo sentiva. Oppure, si è trattato banalmente di una felicissima coincidenza. Comunque, il numero uno di Maranello ieri era ai box. Ha stappato la bottiglia di champagne con l’intera squadra, si è complimentato con tutti e ha rilasciato una stringata dichiarazione ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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