Ferran Torres non ha fornito spiegazioni riguardo al suo intervento con lo slogan “Make Spain Grain Again” durante i festeggiamenti dei Mondiali FIFA 2026. L’attaccante ha attirato l’attenzione senza commentare pubblicamente le sue parole. I Mondiali 2026 hanno visto anche la vittoria della squadra nazionale e la partecipazione di una figura politica durante le celebrazioni, contribuendo a un evento che ha suscitato molte reazioni.

Questi Mondiali FIFA 2026 sono stati in grado di stupirci nel vero senso della parola. Dalla vittoria della Spagna alla presenza magnetica di Trump sul palco durante i festeggiamenti, non possiamo dire che sia stato noioso. A sommarsi alle recenti notizie troviamo l’attaccante spagnolo, Ferran Torres, che poche ore dopo la vittoria ha deciso di sfoggiare il suo cappello con su scritto “ Make Spain Great Again “. Il riferimento allo slogan elettorale di Donald Trump “ Make America Great Again “, possiamo dirlo, è tutt’atro che velato e la polemica non si è fatta attendere. La polemica legata a Ferran Torres non trova ancora una risposta. Al 106° minuti Ferran Torres ha segnato il gol che ha portato la Spagna a vincere contro l’Argentina al New York New Jersey Stadium. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ferran Torres e il suo “Make Spain Grain Again” alimenta la polemica: nessuna spiegazione dall’attaccante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferran Torres Makes History! Spains Shark Strikes Against Argentina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ferran Torres provoca Trump: la festa col cappellino "Make Spain great again"

Chi è Ferran Torres, l’attaccante della Spagna che si mangiava troppi gol e ha deciso i Mondiali 2026Ferran Torres ha segnato il gol decisivo nella finale dei Mondiali 2026, contribuendo alla vittoria della Spagna contro l'Argentina.

Temi più discussi: Ferran Torres è tornato single? Sarebbe finita la storia con l'influencer Martina; Ferran Torres oltre il gossip: aveva ragione lui, il tatuaggio di Peter Pan e la profezia di giugno; Ferran Torres, chi è l'attaccante che ha deciso Spagna-Argentina: la relazione con la figlia di Luis Enrique, la fidanzata lasciata durante i Mondiali; Spagna, Ferran Torres: chi è lo 'Squalo' che ha azzannato il Mondiale.

Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video x.com

Ferran Torres chiave per Yildiz e Licina! Il retroscena sulla Juve sfiorata che ha cambiato tuttoTORINO - Domenica ha deciso il Mondiale. Con un gol già consegnato alla storia del calcio: di Ferrán Torres non ci si potrà scordare. Trionfo regalato alla Spagna e tanti rimpianti per la Juventus. Gi ... msn.com

Ferrán Torres ha fatto sognare la Spagna, ma la curiosità è tanta: l'attaccante del Barcellona è davvero single?Identikit di Ferrán Torres: chi è l'eroe della finale che ha conquistato tutti (e sì, abbiamo curiosato sulla sua vita sentimentale). cosmopolitan.com