Ferran Torres ha segnato il gol decisivo nella finale dei Mondiali 2026, contribuendo alla vittoria della Spagna contro l'Argentina. L'attaccante, noto per aver sbagliato molti gol in passato, ha portato a casa il secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola con il suo unico gol in questa edizione. La sua rete ha permesso alla squadra di prevalere sulla rivale argentina, chiudendo il torneo con un risultato che resterà nella storia.

Ferran Torres è stato l'uomo decisivo nella finale contro l'Argentina: suo il gol, l'unico in questa edizione, che ha piegato le resistenze della Scaloneta regalando il secondo titolo iridato alla Spagna. Da vero "tiburòn" dell'area di rigore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Spagna sa anche soffrire: analisi dell'1-0 sul Portogallo

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, vince la Spagna: Argentina stesa ai supplementari da Ferran TorresLa Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026, battendo l'Argentina ai supplementari.

Pagelle Spagna Argentina: TOP E FLOP della finale dei Mondiali decisa da Ferran TorresFerran Torres ha segnato il gol decisivo che ha portato la Spagna alla vittoria nella finale dei Mondiali 2026 contro l'Argentina.

Temi più discussi: Chi è Ferran Torres, l'attaccante della Spagna che si mangiava troppi gol e ha deciso i Mondiali 2026; Ferran Torres è tornato single? Sarebbe finita la storia con l'influencer Martina; Ferran Torres, chi è l'attaccante che ha deciso Spagna-Argentina: la relazione con la figlia di Luis Enrique, la fidanzata lasciata...; Barcellona, ecco un altro top: arriva Adeyemi. Ferran Torres in uscita: va al Psg.

Chi è Ferran Torres, l'attaccante della Spagna che si mangiava troppi gol e ha deciso i Mondiali 2026 x.com

Chi è Ferran Torres, l’attaccante della Spagna che si mangiava troppi gol e ha deciso i Mondiali 2026Ferran Torres è stato l'uomo decisivo nella finale contro l'Argentina: suo il gol, l'unico in questa edizione, che ha piegato le resistenze della Scaloneta ... fanpage.it

Ferran Torres, chi è l'attaccante che ha deciso Spagna-Argentina: la relazione con la figlia di Luis Enrique, la fidanzata lasciata durante i MondialiLa Spagna ha un nuovo eroe e non è Lamine Yamal. La finale dei Mondiali contro l'Argentina la decide Ferran Torres che nel secondo ... msn.com