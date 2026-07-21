Ferran Torres provoca Trump | la festa col cappellino Make Spain great again

Durante la parata di festa a Madrid, Ferran Torres ha lanciato una frecciatina a Donald Trump: l’eroe della finale dei Mondiali, autore del gol decisivo che ha permesso alla Spagna di battere l'Argentina, ha indossato un cappellino con la scritta "Make Spain Great Again" (“Rendiamo di nuovo grande la Spagna”), un adattamento del celebre slogan “Make America Great Again" del presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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