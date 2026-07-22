L’amministratore delegato del Bologna ha affermato che l’anno scorso Lucumì voleva lasciare la squadra e ha sottolineato che eventuali offerte devono essere considerate senza tenere conto del fatto che il giocatore ha un solo anno di contratto. Fenucci ha anche parlato di Orsolini e di possibili acquisti in arrivo, senza fornire dettagli specifici.

di Luca Fiore L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha chiarito alcune situazioni di mercato riguardo Lucumì, Orsolini e il possibile rinforzo in entrata. Dal ritiro estivo di Valles, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha fatto il punto sulle principali trattative di calciomercato a Sky Sport. La dirigenza è impegnata a definire l’organico della nuova stagione. L’attenzione è rivolta a Jhon Lucumì e Riccardo Orsolini. Su questo tema importante e sulle altre trattative di mercato ecco le sue dichiarazioni. SU ORSOLINI – « Orso sono otto anni che sta con noi e ho sempre detto che è un simbolo della società e del percorso fatto insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Fenucci manda un messaggio alla Juventus: «Lucumì l’anno scorso voleva andare via. Deve essere un’offerta giusta senza pensare al fatto che ha solo un anno di contratto»

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