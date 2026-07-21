Bologna Fenucci su Lucumi | Può andar via perché questo gliel’abbiamo promesso l’anno scorso

Il direttore generale del Bologna ha dichiarato che il difensore Lucumi può lasciare il club, poiché era stato promesso l’anno scorso. La squadra si trova in ritiro a Valles, dove si prepara per la prossima stagione.

Fenucci parla del futuro di Lucumi: «Può andar via perché questo gliel’abbiamo promesso l’anno scorso». Il Bologna vive giornate intense nel ritiro di Valles, dove la squadra sta lavorando in vista della nuova stagione. A fare il punto della situazione è stato l’amministratore delegato Claudio Fenucci, intervenuto per chiarire diversi aspetti legati al mercato e alle dinamiche interne del club. Al centro delle attenzioni c’è il nome di Jhon Lucumí, difensore che continua a raccogliere interesse anche da parte della Juventus. Fenucci ha confermato che il Bologna è consapevole dell’attenzione attorno al giocatore, ma ha ribadito la volontà di gestire ogni eventuale trattativa con equilibrio e nel rispetto dei piani tecnici della società. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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